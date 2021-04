Milan, Pioli si gioca tutto: cinque giornate anche per il suo futuro / News

Dopo una caduta verticale, Stefano Pioli e il Milan si giocano tutto nelle ultime cinque giornate di Serie A. Il mister rossonero a rischio?

'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, si sofferma sul finale ad alta tensione del Milan, mettendo il punto anche sul futuro di Stefano Pioli. L'allenatore rossonero rischia come tutti gli altri ed è appeso ai risultati che verranno fuori da queste ultime cinque partite di campionato. Quello del girone d'andata era un Milan troppo bello per essere vero, con un bottino 43 punti che gli ha permesso di piazzarsi davanti a tutti in classifica. Nel girone di ritorno sono 23 i punti conquistati nelle 14 partite disputate finora. Vedersi sfumare l'obiettivo Champions League dopo diversi mesi in cui si è parlato di scudetto sarebbe uno shock. Allenatore sempre certo del posto? Al momento sembra essere così.