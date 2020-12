Di Stefano: “Milan, molti a Milanello nonostante il riposo. Anche Bennacer”

Milan, le parole di Di Stefano dal centro sportivo di Milanello

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il giornalista Peppe Di Stefano, come di consueto in collegamento dal centro sportivo rossonero di Milanello per conto di ‘Sky Sport‘, ha rivelato quanta voglia di allenarsi abbiano i giocatori di Stefano Pioli.

"Nonostante il giorno di riposo parte della squadra è presente a Milanello – ha spiegato Di Stefano -. Recupero per chi ha giocato ieri e terapie per chi, come Ismaël Bennacer, non era presente nella gara contro la Sampdoria. Il clima nella squadra è molto positivo".