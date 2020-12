Sampdoria-Milan, Pioli felice: “Milan, squadra vera” | Serie A News

Sampdoria-Milan 1-2, il commento di Pioli nel post-partita

SAMPDORIA-MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, è molto soddisfatto per l’ennesima vittoria della sua squadra. In Sampdoria-Milan, infatti, il Diavolo ha vinto 1-2 pur scendendo in campo, sull’ostico terreno di ‘Marassi‘, senza i leader carismatici Simon Kjær e Zlatan Ibrahimović. Assenti di lusso anche Ismaël Bennacer e Rafael Leão.

Questo, però, non ha impedito al Milan di conquistare la sua vittoria numero 8 in appena 10 giornate della Serie A 2020-2021: confermato il vantaggio di 5 punti sull’Inter, seconda in classifica, e di 6 su Juventus e Napoli, terze in graduatoria. Così ha parlato Pioli al termine di Sampdoria-Milan: le dichiarazioni sono state riportate dal ‘Corriere dello Sport‘ in edicola stamattina.

“A fine partita ho detto ai ragazzi che siamo una squadra vera. La qualità migliore di questo gruppo è che sfrutta tutte le situazioni, anche quelle negative, per dimostrare il suo valore”. Pioli ha dunque proseguito: “Era la prima volta che giochiamo senza Kjær, Bennacer e Ibra: sono tre giocatori molto importanti. Per questo ho fatto i complimenti a tutti. Sappiamo che non sarà possibile vincerle tutte, ma dobbiamo avere entusiasmo per affrontare ogni singola gara”.

Nel finale la Sampdoria ha provato a riaprire il match. Pioli ha vissuto così quei momenti: “Purtroppo il gol subito ci ha complicato la gara, ma viviamo per dare il massimo ogni giorno ed è giusto festeggiare ed esultare – il commento dell’allenatore, balzato fuori dall’area tecnica al gol di Samu Castillejo per andare a gioire con i suoi ragazzi -. Queste partite sono quelle più difficili perché venivamo dall’Europa League ed abbiamo preparato la gara solo il giorno prima. È giusto essere soddisfatti e che i ragazzi prendano i complimenti“.

"In campo avevamo una squadra giovanissima – ha incalzato Pioli -, i giocatori continuano a sorprendermi per la maturità. Cerchiamo di vivere bene questo momento, è inutile pensare troppo al passato o al futuro. Inter, Juventus e Napoli le squadre più attrezzate per lo Scudetto. L'assenza di Ibra e Kjær? Tutti sappiamo quanto Zlatan ci abbia fatto crescere, ci auguriamo di averlo in campo il prima possibile. Così vale per Kjær. Ogni singolo giocatore ha messo del suo per farci crescere. Più siamo è meglio è. Poi senza giocatori di qualità è difficile vincere".