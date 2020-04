Di Michele: “Ibrahimovic ha rianimato il Milan, trascina tutti”

ULTIME MILAN – Arrivato a gennaio tra mille perplessità, alla fine è ancora Zlatan Ibrahimovic il protagonista assoluto del Milan. Lo svedese ha avuto un impatto devastante, ma nonostante ciò è ancora incerto il suo futuro. Di lui ha parlato David Di Michele, ex attaccante, ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole: “Ibrahimovic è importante, non solo per quello che fa in campo, ma anche per quello che fa fuori dal campo. È come un allenatore, oltre che un grande giocatore: riesce a valorizzare i compagni. Con lui il Milan è rinato, è in grado di trascinare sempre tutti”. In bilico anche Calabria e Conti… SCOPRI DI PIU’ >>>

