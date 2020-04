Calciomercato Milan – Calabria e Conti non convincono: ecco i sostituti

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, il Milan si gode sulla fascia sinistra Theo Hernandez, il colpo più riuscito dell’estate scorsa, ma a destra la situazione è completamente diversa. Davide Calabria e Andrea Conti non hanno disputato certamente una stagione esaltante, e dunque il club rossonero dove decidere se puntare su di loro anche in futuro.

Le potenzialità di Davide Calabria sono elevate, visto che ha 23 anni, ma al momento il terzino non è ancora riuscito a compiere quel salto di qualità che tutti si aspettavano. In più c’è da sottolineare che San Siro in più occasioni l’ha fischiato e dunque anche il suo nervosismo è aumentato: a tal proposito le due espulsioni già rimediate in stagione sono abbastanza emblematiche. Discorso simile per Conti. L’ex Atalanta è stato in realtà frenato agli infortuni, ma per il momento non si è ancora visto il giocatore all’ammirato all’Atalanta, nonostante la fiducia di Pioli. La prossima stagione deve essere quella della consacrazione.

Il Milan, intanto, in attesa di vedere l'esplosione di questi due talenti, si guarda intorno. Tanti i profili seguiti, ma balzano all'occhio tre giocatori: Zeki Celik, 23enne terzino del Lille, Djibril Sidibe calciatore del Monaco (ora in prestito all'Everton) e infine Serge Aurier, 27enne del Tottenham.