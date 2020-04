Calciomercato Milan – Milik, anche la Juventus interessata all’attaccante

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, la Juventus sarebbe interessata a Arkadiusz Milik, centravanti del Napoli seguito anche dal Milan. Il polacco, infatti, non sembra aver intenzione di rinnovare il contratto con il club partenopeo, in scadenza nel 2021.

Maurizio Sarri sarebbe contento di ritrovare Milik, anche perchè bisognerà capire il futuro di Gonzalo Higuain nella prossima stagione. Come detto, però, sull'attaccante c'è anche il Milan, che pensa a lui soprattutto nel caso in cui Zlatan ibrahimovic non dovesse rinnovare il contratto con il club rossonero.