Coppa Italia, Juventus-Milan in campo neutro: ecco l’ipotesi vagliata

NEWS MILAN – Il calcio italiano prova a ripartire. Il Governo deve ancora decidere se dare il via libera agli allenamenti a inizio maggio, ma in ogni caso si studia come recuperare le partite da disputare in calendario. Tra queste c’è Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia terminata all’andata con il risultato di 1 a 1 con le reti di Rebic e Cristiano Ronaldo su calcio di rigore.

Stando a quanto viene riportato da Repubblica edizione Napoli, Juventus-Milan si potrebbe giocare allo stadio San Paolo di Napoli. Al momento è solo un’ipotesi, ma le due società sono pronte a vagliare anche questa soluzione per riprendere a giocare. Intanto un calciatore si allontana dal Milan, continua a leggere >>>