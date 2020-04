Calciomercato Milan – Ag. Osimhen: “Ecco perchè non verrà in Italia”

CALCIOMERCATO MILAN – Jean-Gerard Benoit Czaika, procuratore di Victor Osimhen, attaccante del Lille accostato al Milan e all’Inter nelle ultime settimane di mercato, ha parlato del futuro del suo assistito, che sembrerebbe comunque essere lontano dall’Italia. Ecco le parole dell’agente al portale Interdipendenza.net.

“Osimhen all’Inter? Assolutamente no, non c’è nulla – dice Czaika – . Non credo possa completare il suo percorso di crescita in Italia, dove c’è un problema importante: il razzismo”. Intanto il Milan cerca la svolta da parte di un calciatore. Ecco di chi stiamo parlando, continua a leggere >>>