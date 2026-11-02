L'ex attaccante ha seguito il tecnico portoghese a Manchester e ritrova nella gestione rossonera la stessa linea: decisioni forti per costruire un gruppo unito
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Il lavoro di Rúben Amorim al Milan passa anche attraverso scelte nette e una gestione rigorosa dello spogliatoio. È questa la lettura proposta da Paolo Di Canio, che dagli studi di Sky Sport ha commentato il metodo dell'allenatore portoghese, mettendolo a confronto con quanto osservato durante la sua esperienza sulla panchina del Manchester United.
L'ex attaccante ha spiegato di aver seguito attentamente il tecnico inglese, riconoscendo un approccio simile a quello mostrato oggi in rossonero. "Ho seguito il Manchester. Ha avuto lo stesso approccio lì. L'ho seguito, ogni intervista col sorriso, vogliamo vincere …. Poi però nella sede delle scelte Amorim ha mandato fuori Rafael Leão. Allo United ha messo fuori rosa giocatori che non gli piacevano. Sta facendo le stesse scelte al Milan".
L'obiettivo è creare un gruppoSecondo Di Canio, dietro alle decisioni dell'allenatore non ci sarebbe soltanto una questione tecnica, ma soprattutto la volontà di costruire un gruppo compatto, nel quale tutti siano chiamati a seguire la stessa direzione. L'opinionista ha sottolineato come Amorim cerchi una squadra capace di interpretare un calcio dinamico, senza fare eccezioni in base al nome o all'esperienza dei singoli.
Un metodo che può portare benefici, ma che richiede tempo e risultati per essere consolidato. Il parallelo con Manchester nasce proprio dalla convinzione che il portoghese non abbia modificato la propria filosofia di gestione dopo il trasferimento in Italia.
Cisse, Hutchinson e Modrić: il giudizio sulle scelte tatticheGià nello scorso mese, Di Canio ha commentato anche alcune soluzioni offensive adottate da Amorim, soffermandosi sulla posizione di Alphadjo Cisse e Omari Hutchinson alle spalle di Gonçalo Ramos. L'ex attaccante non è convinto dell'utilizzo del primo in posizione centrale: "Cisse accentrato non mi piace. Vuole la linea. Hutchinson può farlo di più anche se è un po' più farfallone. Ma li vedo più esterni".
Le parole dell'opinionista riportano così al centro il tema della gestione di Amorim: da una parte la ricerca di un'identità precisa e di un gruppo disposto a seguirlo, dall'altra le scelte tattiche e l'equilibrio necessario per valorizzare le caratteristiche dei giocatori a disposizione.
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