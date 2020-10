Derby – Milan, oggi giorno di riposo: giovedì squadra al completo

Milan, oggi giornata di riposo a Milanello

ULTIME NOTIZIE INTER-MILAN – Dopo l’amichevole disputata ieri in famiglia a Milanello, i ragazzi di mister Pioli oggi beneficeranno di un giorno di riposo. La ripresa degli allenamenti è infatti fissata per domani mattina al centro sportivo di Carnago, dove il tecnico rossonero avrà ancora a disposizione pochi effettivi della sua rosa. Il rientro dei nazionali è infatti previsto per la gran parte dei calciatori tra mercoledì e giovedì.

Il Milan, così come anche l‘Inter, avrà dunque a disposizione l’intera rosa solamente dalla giornata di giovedì, potendosi allenare e preparare il derby a pieno regime appena due giorni (di cui uno sarà la rifinitura). Il club rossonero, però, può sorridere perché in vista della stracittadina meneghina recupererà a tutti gli effetti il suo capitano, Alessio Romagnoli, e il suo leader offensivo: Zlatan Ibrahimovic.

