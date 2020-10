Derby Inter-Milan, Rebic ancora in forte dubbio

Inter-Milan, Rebic sempre in dubbio

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ante Rebic continua ad essere in forte dubbio in vista della gara di sabato alle ore 18.00 contro l’Inter. Il calciatore croato, che ricordiamo si è infortunato al gomito nel corso della seconda giornata di campionato contro il Crotone, sta proseguendo le cure a Milanello e nei prossimi giorni si scoprirà se potrà essere della partita, almeno per la panchina, contro i cugini nerazzurri.

Ad oggi le chance per una convocazione sono piuttosto minime, ma non va escluso nulla. La lussazione del gomito aveva escluso fin da subito fratture, coi tempi di recupero che, dunque, potevano essere decisamente meno lunghi di quanto previsto e pensato inizialmente.

