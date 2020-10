Derby Inter-Milan, Romagnoli recuperato: lanciata la sfida a Lukaku

Inter-Milan, Romagnoli recuperato!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Assente dallo scorso 21 luglio, giorno di Sassuolo-Milan, il capitano dei rossoneri Alessio Romagnoli si è completamente ripreso dalla lesione al polpaccio. Il difensore centrale del Milan sabato pomeriggio contro l’Inter riprenderà la propria posizione al centro della retroguardia meneghina. Al suo fianco ci sarà come al solito Simon Kjaer che in queste prime gare stagionali ha sopperito alla grande all’assenza del numero 13 romano.

Il rientro di Romagnoli, tuttavia, non migliora la situazione di piena emergenza nella difesa rossonera. Col rientro del capitano, infatti, il Milan perde contemporaneamente Matteo Gabbia, che nei giorni scorsi è risultato positivo al Covid-19. A disposizione di mister Pioli, dunque, rimangono solamente due difensori centrali che saranno costretti agli straordinari, sperando che non ci siano infortuni o squalifiche, almeno fino a quando Musacchio e Duarte non faranno ritorno in campo.

In caso di assenza di uno tra Romagnoli e Kjaer, verrebbe adattato a difensore centrale Kessie, il quale in carriera ha già svolto quel ruolo ai tempi di Cesena, oppure Calabria. Nel frattempo, però, il Milan sorride perché in pochi giorni ha recuperato non solo il suo leader difensivo, ma anche il suo principale terminale offensivo: Zlatan Ibrahimovic.

Ieri test amichevole a Milanello – squadre miste tra prima squadra e Primavera- e buone risposte sia da Ibra che da Romagnoli. Il capitano sabato ci sarà e lancia la sfida a Lukaku e Lautaro che a febbraio ebbero la meglio sulla difesa rossonera.

