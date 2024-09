Milan, la vittoria nel derby riporta l’entusiasmo: ma attenzione a perdersi

Sulle onde dell'entusiasmo, ma non troppo

Dopo la vittoria di domenica sera nel derby, il Milan si prepara a scendere di nuovo in campo nell'anticipo della 6ª giornata di Serie A contro il Lecce, previsto per venerdì 27 settembre alle 20:45 a San Siro. Nelle ventiquattro ore successive al colpo di testa di Gabbia nella partita contro l’Inter, sono stati venduti oltre 4500 biglietti per l'incontro contro i salentini. Questo dato, considerando che mancano ancora tre giorni al match, lascia presagire un San Siro carico di entusiasmo rossonero. Tuttavia, è importante non esaltarsi troppo, poiché nel mese di ottobre il Milan affronterà una serie di partite decisive tra Serie A e Champions League, che potrebbero influenzare notevolmente il prosieguo della stagione. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Si lavora già per prelevare Abraham. Ecco la strategia