Inter-Milan, Paganin: “Al derby si parte alla pari. C’è una voglia diversa”

Il Milan di Paulo Fonseca, invece, reduce dalla sconfitta per 3-1 contro il Liverpool in Champions League, affronta la partita con un umore più cupo. Il recente 0-0 in trasferta contro il Manchester City ha dato ulteriore slancio ai campioni d’Italia, che partono favoriti nei pronostici. Non è di questo parere Massimo Paganin, intervenuto a Tutti Convocati.