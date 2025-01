Ruben Loftus-Cheek potrebbe rientrare in gruppo in occasione del derby Inter-Milan di Supercoppa Italiana: ecco un primo indizio

In vista del derby Inter - Milan , Sérgio Conceicao potrebbe ritrovare un giocatore prezioso del calibro di Ruben Loftus-Cheek . Il centrocampista inglese, infatti, è fuori da circa un mese, in particolare da quando contro la Stella Rossa ha rimediato una lesione al bicipite femorale. Un infortunio che lo ha tenuto fuori fino ad ora e che ha influito, come spesso gli è accaduto nel corso della sua carriera, a ritrovarsi completamente dal punto di vista della condizione fisica e mentale.

Come riferito da Luca Bianchin, collega del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', in un post pubblicato sul proprio profilo 'X', però, Ruben Loftus-Cheek sarebbe tornato a lavorare sul campo. E lo avrebbe fatto con i compagni di squadra che nella giornata di ieri non sono stati impiegati da Sérgio Conceicao in Juventus-Milan. Si tratterebbe di un primo passo per vederlo in campo contro l'Inter nella finale della Supercoppa Italiana 2024/2025.