Derby Inter-Milan, i convocati di Pioli: c’è Ibrahimovic

NEWS MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha diramato l’elenco dei convocati del Diavolo per Inter-Milan, l’atteso derby di Milano, in programma stasera, alle ore 20:45, allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ in San Siro.

Torna a disposizione del Milan l’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic, che aveva saltato Milan-Verona della scorsa settimana. Nella lista dei convocati anche il centrocampista argentino Lucas Biglia, fermo dalla fine del 2019, ma non Rade Krunic, che riportato una frattura da stress al piede.

Questo, dunque, l’elenco completo dei calciatori rossoneri disponibili per la stracittadina contro l’Inter di Antonio Conte:

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Castillejo, Ibrahimović, Leão, Rebić.

Ieri, intanto, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico Pioli ha tenuto la conferenza stampa di presentazione del match. Per le sue dichiarazioni integrali, continua a leggere >>>

