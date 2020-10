Derby Inter-Milan, Conte perde anche Young: ma spera in Bastoni

Verso Inter-Milan, le ultime in casa nerazzurra

ULTIME NOTIZIE INTER-MILAN – Antonio Conte perde anche Ashley Young a causa della positività al Covid-19, ma può sperare nel recupero di Alessandro Bastoni. Sì, perché stando alle ultime indicazioni i giorni da trascorrere obbligatoriamente in quarantena dopo aver riscontrato la positività al Covid-19 potrebbero essere ridotti da 14 a 10.

Per questo motivo il difensore dell’Inter, primo ad essere positivo tra i nerazzurri, terminerebbe giovedì il suo periodo di isolamento e in caso di tampone negativo potrebbe essere convocato per la stracittadina. A quel punto starebbe al tecnico decidere di affidarsi ad un difensore con un solo allenamento nelle gambe negli ultimi 10 giorni.

