Ieri sera, all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita) il Milan di Sérgio Conceição ha vinto la Supercoppa Italiana, l'ottava della sua storia, superando in rimonta per 3-2 l'Inter di Simone Inzaghi nel derby. Al termine della finale, Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del club di Via Aldo Rossi, non presente allo stadio, ha mandato un messaggio alla squadra tramite il suo Senior Advisor, Zlatan Ibrahimović, così come riportato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola.