De Zerbi: “Europa League possibile, col Milan scontro diretto in casa”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Cinque partite alla fine, sei punti di differenza, due squadre tra le più in forma. Milan e Sassuolo puntano allo stesso obiettivo: l’Europa League. Se i rossoneri, però, puntano a scavalcare la Roma ed evitare i preliminari, i neroverdi vorrebbero superare proprio il Milan per giocare almeno i preliminari. Intervistato dal CorSera, il tecnico del Sassuolo, ha dichiarato ufficialmente di credere all’Europa League. Ecco le parole di Roberto De Zerbi: “Ora proviamo la corsa all’Europa League, che è difficile. La differenza è che adesso i giocatori ci credono. Abbiamo lo scontro diretto col Milan in casa: spingiamo forte, per non avere nessun tipo di rimpianto”. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

