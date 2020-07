Pioli: “Sto bene al Milan. Ho trovato un gruppo eccezionale”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore rossonero, nella conferenza stampa di Milanello alla vigilia di Milan-Bologna, ha parlato del presente e delle voci sul suo futuro che ormai durano ormai da diversi mesi. Ecco le parole di Pioli.

"Pioli sta bene a Milanello e con la squadra. Qui ho trovato una struttura straordinaria e un gruppo eccezionale. I prossimi giorni saranno molto importanti, non abbiamo tempo per pensare ad altro. Pensiamo ad una partita alla volta e basta. Io e gli altri giocatori in bilico? Dobbiamo essere tutti protagonisti di queste cinque partite. Poi vedremo cosa succederà".

