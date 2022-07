De Ketelaere e quel Milan-Brugge alla Viareggio Cup nel 2019: la curiosità

Una trattativa dura, infinita, ma portata a casa: il Milan e Charles De Ketelaere sono finalmente pronti a dirsi di sì. Il Brugge è stato un osso duro nei colloqui con Paolo Maldini e Frederic Massara, ma alla fine i dirigenti dell'area tecnica rossonera sono riusciti a portare a casa il risultato. Come riportato alla testata belga 'HLN' l'interesse del Diavolo parte addirittura dallo scorso anno quando Dario Simic , attuale scout rossonero, ha portato all'attenzione dei vertici del Milan le qualità di questo ragazzo. Ma potrebbe non essere stato il primo consiglio.

Nel corso della 71^ edizione della Viareggio Cup nel 2019, De Ketelaere giocò con la maglia del Brugge proprio contro il Milan. In quell'occasione, con il risultato di 4-6 dopo i calci di rigore, la formazione belga approdò ai Quarti di Finale, dove sconfisse l'Inter per poi uscire in semifinale ai rigori col Bologna (squadra vincitrice del torneo), con una rete proprio di De Ketelaere dal dischetto.