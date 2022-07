Calciomercato Milan – De Ketelaere e la trattativa infinita: la ricostruzione

Senza dubbio, la trattativa condotta dal Milan per assicurarsi Charles De Ketelaere è stata una delle più estenuanti e prolisse delle ultime finestre di calciomercato rossonero. Solamente quest'estate, i rossoneri sono stati infatti impegnati sul fronte CDK per circa un mese.

Ma come riportato dal quotidiano belga HNL, quest'affare ha radici ben più profonde. Per la testata fiamminga il primo contatto tra il mondo Milan e Charles De Ketelaere sarebbe avvenuto nell'Agosto del 2021, quando Dario Simic, ex calciatore del Diavolo ed attuale scout rossonero, avrebbe segnalato il profilo del fantasista all'area tecnica milanista. Inoltre, i colleghi belgi fanno sapere che nello stesso periodo della segnalazione di Simic, anche il PSG avrebbe mostrato interesse per De Ketelaere.