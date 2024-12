De Ketelaere, il Milan doveva aspettarlo? Biasin ha una chiara idea

Fabrizio Biasin, giornalista, ha scritto un editoriale per Tuttomercatoweb, parlando anche di Charles De Ketelaere, ex attaccante del Milan

Milan, De Ketelaere sta facendo il bello e il cattivo tempo con la maglia dell'Atalanta: in 74 presenze totali, siamo già a 24 gol e 20 assist. Statistiche di un altro pianeta rispetto a quelle accumulate in una stagione in rossonero: un solo assist e zero reti. Fabrizio Biasin, giornalista, ha scritto un editoriale per Tuttomercatoweb, descrivendo vari punti. Tra questi anche il Milan di Cardinale (leggi qui) e il momento d'oro di Charles De Ketelaere. Ecco il suo pensiero.