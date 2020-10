Dalot: “Roma ed Everton? Ho sempre avuto l’intenzione di venire qui”

Dalot sul suo trasferimento in rossonero

ULTIME NOTIZIE MILAN LIVE NEWS – Diogo Dalot, nuovo arrivo in casa Milan, è stato presentato ufficialmente in conferenza stampa a Milanello. Il terzino portoghese ex Manchester United ha parlato anche del suo trasferimento e delle voci di mercato che lo avevano visto accostato ad altre squadra come Roma ed Everton: “Appena ho sentito che il Milan era interessato, negli ultimi giorni di mercato, sono stato felice. Ero un po’ in ansia sulla decisione finale, poi mi sono sentito soddisfatto. Ho sempre avuto l’intenzione di venire qui e sono contento sia stato possibile”.

