Crotone-Milan, Pioli: “Tonali è maturo, ma ha bisogno di tempo”

PIOLI SU TONALI

CONFERENZA STAMPA PIOLI – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Crotone-Milan. Queste le sue parole su Sandro Tonali, uno dei nuovi volti in questa stagione rossonera che ancora non è riuscito a trovare spazio con continuità. In particolare la domanda posta a mister Pioli verteva su chi possa giocare meglio al fianco nella mediana rossonera.

“I nostri quattro centrocampisti si possono sposare bene tutti insieme, non vedo delle priorità, dobbiamo avere dei centrocampisti che sappiano legare bene le due fasi di gioco, Sandro è giovane ma intelligente e maturo. Non è arrivato da tanto tempo, i nostri meccanismi sono diversi a quelli del Brescia, bisogna dargli tempo”.

