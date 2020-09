Crotone-Milan, Pioli: “Critiche a Calabria? Spesso esagerate..”

PIOLI E LE CRITICHE A CALABRIA

CONFERENZA STAMPA PIOLI – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Crotone-Milan. L’allenatore emiliano ha parlato anche delle critiche a Davide Calabria arrivate in passato e al percorso di crescita che sta facendo il terzino rossonero in questo inizio di stagione: “Le critiche fanno parte di un percorso di crescita e spesso nel nostro ambiente sono esagerate. Noi dobbiamo avere fiducia e farci trovare pronti. Lui lo sta facendo bene”.

MILAN-HAUGE, CI SIAMO! LE CIFRE E I DETTAGLI>>>