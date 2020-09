Conferenza stampa Pioli LIVE: le dichiarazioni alla vigilia di Crotone-Milan

Quasi tutto pronto, a Milanello, per la conferenza stampa di mister Pioli.

Crotone-Milan di domani sarà arbitrata da Luca Pairetto, della sezione A.I.A. di Torino. Al V.A.R. ci sarà Maurizio Mariani di Aprilia (LT).

Nella passata stagione, Crotone-Milan non si è giocata poiché i calabresi di Giovanni Stroppa (ex rossonero) militavano in Serie B. L’ultimo precedente in campionato risale al 20 agosto 2017. Terminò 0-3 per i rossoneri in virtù dei gol di Franck Kessié su calcio di rigore, Patrick Cutrone e Jesús Suso. Il tutto nei primi 23′ di gioco.

CONFERENZA STAMPA PIOLI LIVE – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti nel centro sportivo di Milanello dove tra poco, alle ore 14:00, il tecnico rossonero Stefano Pioli introdurrà, in conferenza stampa, i temi principali di Crotone-Milan. La gara, che si giocherà a porte chiuse, è in programma domani, alle ore 18:00, allo stadio ‘Ezio Scida‘ nella città calabrese. L’incontro è valido per la 2^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Restate con noi per non perdervi neanche una dichiarazione in diretta di Pioli in conferenza stampa.

CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SUL MERCATO DEL MILAN >>>

SKY O DAZN? SCOPRI DOVE VEDERE LE GARE DEL MILAN IN SERIE A >>>