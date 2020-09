Crotone-Milan, Pioli: “Ibrahimovic? Sta bene ed è motivato”

PIOLI SU IBRAHIMOVIC

CONFERENZA STAMPA PIOLI – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Crotone-Milan. Queste le dichiarazioni del mister sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic: “L’ho sentito e sta bene, si sta allenando da casa ed è molto motivato. La sua assenza ci pesa, ma dobbiamo essere bravi a pensare che per noi è una opportunità. Dobbiamo fare in modo che quando torni noi saremo ancora più forti”.

RITORNO DI FIAMMA PER KABAK? LE ULTIME