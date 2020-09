Calciomercato Milan – Diavolo, ritorno di fiamma su Ozan Kabak

Calciomercato Milan: idea Ozan Kabak

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ozan Kabak, classe 2000, a lungo trattato la scorsa estate di calciomercato dal Milan, potrebbe tornare un obiettivo del Diavolo per questa sessione. Lo ha riferito la redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘. Il Milan, infatti, cerca un difensore centrale e, tra i tanti nomi sulla potenziale lista della spesa, è rispuntato fuori anche quello del turco. Ozan Kabak, come si ricorderà, l’anno passato preferì snobbare il Milan, lasciando lo Stoccarda per lo Schalke 04. Ora, seguito anche dall’Inter di Antonio Conte, potrebbe improvvisamente tornare in orbita rossonera. La distanza tra la proposta pronta per il club di Gelsenkirchen e la richiesta, tuttavia, è al momento sostanziosa. DALLO SCHALKE 04 PIÙ PROBABILE L’ARRIVO DI MATIJA NASTASIĆ >>>