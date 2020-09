Calciomercato Milan – Emergenza difesa: avanza Nastasic

Calciomercato Milan: avanza la candidatura di Nastasic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Avanza, in casa rossonera, la candidatura di Matija Nastasic, classe 1993, quale nuovo difensore centrale del Milan in questa sessione di calciomercato. Il Diavolo di Stefano Pioli, infatti, ha tre centrali fuori (Léo Duarte per coronavirus, poi Mateo Musacchio ed Alessio Romagnoli che stanno recuperando dai rispettivi infortuni) e necessita di un rinforzo in quel settore al più presto.

Nastasic, ex Fiorentina (stagione 2011-2012) e Manchester City, oggi in forza ai tedeschi dello Schalke 04, lascerebbe la Bundesliga per far ritorno nel nostro campionato. Indosserebbe volentieri la maglia del Milan e, in Via Aldo Rossi, si sta prendendo molto sul serio la possibilità di portarlo in rossonero. Nastasic-Milan, dunque, possibile in questo calciomercato essenzialmente per due motivi, secondo la ‘rosea‘.

Il primo, è che lo Schalke 04 lo farebbe partire con la formula del prestito con diritto di riscatto. La seconda è perché Nastasic, pur relativamente giovane ancora, vanta dalla sua notevole esperienza dal punto di vista internazionale e, ovviamente, nella Serie A italiana. Il difensore serbo non gioca, però, una gara ufficiale dallo scorso mese di maggio. Ha saltato la prima di campionato (il pesante 0-8 incassato in trasferta dal Bayern Monaco) ma ora ha recuperato e sarebbe pronto per Pioli.

Il Milan, dunque, punta Nastasic. Ma non ha intenzione di svenarsi per far fronte a quella che sarebbe soltanto un’emergenza. Il giocatore, quindi, approderà in rossonero, eventualmente, soltanto alle condizioni dei rossoneri. INTANTO, DIAVOLO VICINO AD UN COLPO DI CALCIOMERCATO A SORPRESA >>>