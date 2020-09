Calciomercato Milan – Si tratta per l’esterno norvegese Hauge

Calciomercato Milan: a sorpresa arriva Hauge?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Jens Petter Hauge potrebbe tornare a segnare a San Siro. Giovedì sera, in occasione di Milan-Bodø/Glimt, lo ha fatto per i norvegesi. Ma presto potrebbe tornare a farlo per i rossoneri. Secondo quanto riferito da ‘gazzetta.it‘, infatti, il Milan sta trattando l’acquisizione di Hauge dalla squadra che ha eliminato nei preliminari di Europa League.

Hauge, classe 1999, era stato proposto al Milan già prima del confronto diretto in Europa. Nelle relazioni degli osservatori rossoneri, si può leggere sul sito web della ‘rosea‘, le relazioni positive già abbondavano. Poi, nella partita, Hauge ha convinto tutti: oltre all’assist per Kasper Junker ed al gol personale (che prodezza!), il giovane esterno offensivo norvegese ha impressionato per tecnica, qualità e velocità.

Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo rossonero, stanno dando ora priorità all’acquisto di un difensore centrale. L’opzione Hauge, però, convince i dirigenti di Via Aldo Rossi: si tratta di un’operazione che può andare presto in porto, anche a prezzi contenuti. Per ora, comunque, non c’è ancora un’offerta ufficiale del Diavolo al Bodø/Glimt per il suo gioiello.

Intanto, i rossoneri hanno incassato il gradimento del ragazzo, che dopo la gara europea aveva detto: "Il Milan è uno dei club più grandi del mondo, ho avuto un assaggio sia della città che allo stadio, mi piacerebbe giocarci. Non sono stato nell'ufficio di Maldini ma posso confermare di averlo salutato". Hauge, attualmente, è sotto contratto con il club scandinavo fino al 31 dicembre 2021.