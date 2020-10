Covid – Ministro Spadafora bacchetta Cristiano Ronaldo | Juventus News

Spadafora contro Cristiano Ronaldo

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Da pochi giorni il mondo Juventus si è trovato ad avere a che fare con la positività di Cristiano Ronaldo al Coronavirus. Il fuoriclasse ha appreso la notizia mentre si trovava in ritiro con la nazionale portoghese. Da qui la decisione di trascorrere il periodo di quarantena in Italia, nel suo domicilio torinese. Una mossa che il Ministro Spadafora, attraverso i microfoni di ‘Radio Uno’, ha pesantemente criticato. Queste le sue parole: “Cristiano Ronaldo ha violato il protocollo? Sì, penso proprio di sì, se non ci sono state autorizzazioni specifiche dell’autorità sanitaria“.

