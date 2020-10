Napoli, Bakayoko: “Gattuso? Un pazzo, proprio come al Milan!”

Le parole di Bakayoko

ULTIME NOTIZIE NAPOLI NEWS – Tiemoué Bakayoko, neo giocatore del Napoli, si è presentato in conferenza stampa. Il centrocampista francese ha dichiarato: “Sono molto felice di essere al Napoli, sono stati tutti carini con me dal giorno del mio arrivo. Gattuso mi ha convinto a venire qui per giocare in una grande squadra e voglio ringraziarlo ancora. Il modulo per me non cambia, io darò il massimo in ogni caso sia se gioco a due o a tre”.

Poi una curiosità riportata dall’inviato di ‘Sky Sport’ Francesco Modugno. Alla domanda su come ha trovato Gennaro Gattuso dopo l’esperienza con il Milan, arriva la risposta: “Un pazzo, proprio come in rossonero!”.

