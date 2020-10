Inter-Milan, le probabili formazioni: dubbio esterni per Pioli

ULTIME NOTIZIE INTER-MILAN

INTER-MILAN – A meno di clamorose notizie dell’ultima ora, Inter-Milan dovrebbe giocarsi regolarmente sabato prossimo a San Siro. Stefano Pioli, così come scritto dalla Gazzetta dello Sport, pensa alla formazione da schierare contro i nerazzurri.

Inter-Milan: i dubbi di Pioli

In porta ci sarà ovviamente Gianluigi Donnarumma. Davanti al portiere Calabria, Kjaer, Romagnoli, che torna dopo varie settimane di assenza, e Theo Hernandez. In mediana inamovibili Kessie e Bennacer, mentre sulla trequarti spazio ad Hakan Calhanoglu. L’attacco sarà guidato ovviamente Zlatan Ibrahimovic, che torna a disposizione dopo il coronavirus.Il dubbio è sugli esterni. A destra Alexis Saelemaekers se la gioca con Samu Castillejo, (il belga è in vantaggio), mentre a sinistra è ballottaggio serrato tra Rafael Leao e Brahim Diaz. Il portoghese sembra essere in leggero vantaggio, ma l’ex Real Madrid è segnalato in gran spolvero, così come ha dimostrato anche in Under 21.

Tutto questo al netto dell’infortunio di Ante Rebic. Il croato in questi giorni ha svolto una terapia conservativa, e oggi effettuerà un nuovo controllo dopo quello della settimana scorsa. Dal Milan non filtrano buone notizie in tal senso: Rebic difficilmente verrà rischiato da Stefano Pioli, considerando l’importanza dell’ex Eintracht Francoforte nello scacchiere rossonero.

