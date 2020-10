News Milan – Italia-Olanda: Donnarumma ancora una volta decisivo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS

MILAN NEWS – Ormai non ci meravigliamo più. Gianluigi Donnarumma ha fornito un’altra grande prestazione non solo con il Milan, ma anche con l’Italia. Come sottolineato dal Corriere della Sera, il portiere ha compiuto una grande parata su Depay: “Si distende con grande reattività sul tiro di Depay a inizio ripresa. Decisivo”. 6.5 per lui. 7 invece è il voto dato da Tuttosport, che scrive questo del portiere: “Incolpevole sul gol, sbroglia con personalità un paio di traversoni alti. Bravissimo in tuffo su tiro angolato di Depay”.

