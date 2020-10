News Milan – Vieri: “Pioli scelta giusta. Sbagliato parlare con Rangnick”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS

MILAN NEWS – Christian Vieri, nell’intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato d Stefano Pioli e Ralf Rangnick. Ecco cosa ha detto: “Confermare Pioli è stata la scelta giusta? Di scelta sbagliata ce n’era già stata una: andare a parlare con un altro allenatore senza dirlo ai tuoi dirigenti, Maldini e Boban. E il tempo ha detto che Paolo è una persona chiara – con lui non ci sono mai equivoci – e che sa lavorare: ha comprato bene e ha anche venduto bene. Pioli era arrivato in un momento non facile e siccome le cose non cambiano da un giorno all’altro e lui le ha cambiate, ha strameritato la conferma. La qualità migliore di Pioli? Si vede anche da fuori: ha un grande rapporto con i suoi giocatori”.

UN GIOCATORE A RISCHIO PER IL DERBY. LE SUE CONDIZIONI >>>