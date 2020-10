Verso Inter-Milan, Sanchez: “Derby? Ecco le mie condizioni fisiche”

ULTIME NOTIZIE INTER-MILAN – Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter, è uscito malconcio dalla partita contro il Colombia dopo lo scontro con James Rodriguez. Il cileno dunque sembrava essere a rischio per il derby di sabato prossimo, ma l’ex Udinese ci ha tenuto a rassicurare sulle sue condizioni fisiche: “Sto bene, non è nulla di grave. Pronto per il derby di sabato? Sono sempre pronto, io amo quello che faccio”. Sanchez dunque sarà disponibile, probabilmente pronto a subentrare a gara in corso.

