Coronavirus – Positivo anche il direttore generale del Leganes

NEWS DALL’ESTERO – Come comunicato dal Leganes (club spagnolo che attualmente si trova al penultimo posto della Liga) tramite il proprio profilo Twitter, il direttore generale, Martin Ortega, è risultato positivo al Coronavirus (Covid-19). Il Leganes stesso, ha immediatamente fermato gli allenamenti e messo in quarantena i calciatori.

Il campionato spagnolo è stato fermato, così come quello francese, inglese e scozzese, le cui ufficialità sono arrivate in mattinata. Ferme anche le competizioni UEFA con i rinvii delle gare in programma la prossima settimana.

Anche Paolo Maldini e Frederic Massara non sono in perfette condizioni fisiche. Per saperne di più clicca qui >>

