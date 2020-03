Coronavirus, Museo e Casa Milan Store chiusi: ecco fino a quando

ULTIME NEWS MILAN – L’emergenza coronavirus sta mettendo in ginocchio l’Italia e il resto d’Europa e, al momento, non si vede la luce in fondo al tunnel. I contagi aumentano così come i morti e la salute pubblica è pericolosamente minata. Sono vietati gli assembramenti e le aperture degli esercizi commerciali che non siano di prima necessità. A tal proposito, attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato una nota in cui comunica la chiusura del Museo e di Casa Milan Store fino al 3 aprile. Ecco il comunicato: “Informiamo tutti i tifosi rossoneri e tutti i nostri visitatori che il Museo Mondo Milan e il Casa Milan Store resteranno chiusi fino a venerdì 3 aprile (incluso). (fonte: acmilan.com). Intanto ecco cinque curiosità su un attaccante spagnolo che piace molto al Milan: ecco di chi si tratta, continua a leggere >>>

