Bollettino Coronavirus – 23.073 i malati, 2470 in più di ieri. 2158 i deceduti

ULTIME NEWS – Come di consueto la Protezione Civile ha offerto gli aggiornamenti sui numeri relativi all’emergenza coronavirus. Numeri, purtroppo, ancora in aumento: i contagiati salgono a 23.073 casi (2470 in più rispetto a ieri). Salgono anche i deceduti, arrivati a 2158 (349 in più rispetto a ieri), ma aumenta anche il numero dei guariti, oggi 2749 (414 in più rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 1851 (179 in più rispetto a ieri). Dell’emergenza coronavirus ha parlato l’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis: ecco le sue parole, continua a leggere >>>

