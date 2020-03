Coronavirus, l’OMS contatta l’Uefa: Euro 2020 sempre più in bilico

NEWS – Il contagio di Daniele Rugani al coronavirus ha messo ulteriormente nel caos il mondo del calcio. Il rischio, infatti, è che nei prossimi giorni spuntino nuovi casi, e quel punto il rinvio delle competizioni sarebbe un’eventualità quasi certa

A tal proposito, secondo quanto viene riportato da tuttomercatoweb.com, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha avuto dei contatti con i vertici della Uefa per capire come gestire Champions League, Europa League e Euro 2020, che dovrebbe iniziare nel giugno prossimo. Difficile che si possa far finta di niente, considerando che la situazione sta diventando sempre più critica. Intanto, a proposito di sport, dichiarazioni importanti del ministro Spadafora, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android