Coronavirus in Serie A, Rugani positivo: Juventus e Inter in quarantena

NEWS – Notizia schock emersa nella serata di ieri: Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus. La Juventus è tutta in quarantena. L’ex Empoli martedì sera si era allenato regolarmente e domenica scorsa aveva postato la foto dei festeggiamenti nello spogliatoio dopo la vittoria contro l’Inter.

Rugani contro l’Inter non è sceso in campo, visto che era in panchina, ma questo non cambia la gravità della situazione: anche la squadra di Antonio Conte sarà messa a questo punto in quarantena, visto che la prassi prevede 15 giorni di isolamento per chi contrae il coronavirus, ma anche per chi ha frequentato il contagiato. Intanto positivo anche un altro calciatore. Ecco chi è!

