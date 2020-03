Coronavirus: i giocatori del Milan vorrebbero aiutare una struttura sanitaria

NEWS MILAN – Manuele Baiocchini, giornalista di ‘Sky Sport‘ inviato al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), ha parlato di cosa sta facendo, attivamente, il Milan per contribuire ad arginare la diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Queste le parole di Baiocchini:

“Il Milan ieri ha devoluto 250mila euro alla Areu per l’emergenza e per aiutare le strutture che possono supportare i malati. Tra le altre iniziative pensate c’è quello di aprire un fondo per devolvere con un’iniziativa di beneficenza sempre alla Areu, i tifosi potrebbero devolvere il rimborso dei biglietti di Milan-Genoa a qualche azienda ospedaliera milanese e alcuni giocatori del Milan si stanno mettendo d’accordo per devolvere un giorno di stipendio a degli ospedali di Milano“.

Intanto, la società ha optato per una decisione drastica al fine di limitare al minimo il rischio contagio tra i propri tesserati: per i dettagli, continua a leggere >>>

