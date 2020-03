Coronavirus – Borrelli ha la febbre: salta conferenza della Protezione Civile

ULTIME NEWS – Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa ‘ANSA‘, Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile italiana, ha accusato stamattina dei sintomi febbrili mentre era in corso il Comitato Operativo del dipartimento.

A Borrelli, quindi, è stato fatto un nuovo tampone per verificare un eventuale contagio da coronavirus dopo quello, negativo, che gli era stato fatto qualche giorno fa. Si attende, pertanto, l’esito dell’esame.

Per via della sua febbre, intanto, è stata annullata la conferenza stampa della Protezione Civile che era stata prevista, come di consueto, per le ore 18:00 di oggi. SCARICA QUI IL NUOVO MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE >>>

