Nuovo modulo di autocertificazione Coronavirus: scaricalo qui

ULTIME NEWS – È disponibile, sul sito web ufficiale del Ministero dell’Interno, l’ultima versione del modulo di autocertificazione per uscire, esclusivamente per cause di stretta necessità (fare la spesa, lavorare, motivi di urgenza o di salute) ai tempi del CoVid19. Scaricalo CLICCANDO QUI. Se vuoi restare informato sulla situazione della diffusione del coronavirus nel nostro Paese, CONSULTA L’ULTIMO BOLLETTINO >>>

