Corona: “Zaniolo aveva 80 mila euro di debiti, la mamma sapeva…”

"Vai da Nicolò, dici “Bello mio io sono nella m…a”. Lo hanno aiutato e si sono fatti intestare l’appartamento a Spezia. La mamma di Zaniolo gli ha dato 40mila euro. La mamma sapeva che il figlio giocava. Io so che ci sono state altre operazioni in cui il padre ha mandato i soldi a Milano, 80mila che il figlio doveva non so a chi". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, l'Inter su un obiettivo rossonero >>>