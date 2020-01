Coppa Italia – Milan-Torino: oltre 36mila spettatori a San Siro

NEWS MILAN – Secondo quanto comunicato dal Milan, sono esattamente 36.462 gli spettatori accorsi questa sera a San Siro per assistere a Milan-Torino, gara dei quarti di finale di Coppa Italia. Il club rossonero ha incassato, per l’occasione, € 417.308,60. Per vedere il video-tributo che è stato riservato, prima della partita, allo scomparso Kobe Bryant, grande uomo, sportivo e tifoso rossonero, continua a leggere >>>

