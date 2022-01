Coppa d’Africa – Esordio per l’Algeria di Bennacer nella competizione

Oggi prima partita dell'Algeria del rossonero Ismaël Bennacer nella Coppa d'Africa. Avversario, la Sierra Leone per il Gruppo E

Ieri Fodé Ballo-Touré , calciatore del Milan , ha disputato 90' nella vittoria, 1-0, del Senegal sullo Zimbabwe , partita valida per la prima giornata del Gruppo B della Coppa d'Africa . Oggi, invece, inizierà il percorso di un altro giocatore, rossonero, Ismaël Bennacer , che esordirà nella competizione con la sua Algeria .

I campioni in carica, vincitori dell'ultima edizione del torneo (2019), debutteranno infatti alle ore 14:00 affrontando la Sierra Leone nell'incontro valido per il primo turno del Gruppo E.