Coppa d’Africa, Ballo-Touré in campo per 90′ in Senegal-Zimbabwe | News

Fodé Ballo-Touré, terzino del Milan, ha giocato tutti i 90 minuti nella partita di Coppa d'Africa tra il suo Senegal e lo Zimbabwe

Questo pomeriggio è andata in scena Senegal-Zimbabwe, prima giornata del girone B della Coppa d'Africa. Tra le fila dei senegalesi è sceso in campo anche il terzino del Milan Fodé Ballo-Touré, il quale ha giocato tutti i novanta minuti. La partita è terminata con il risultato di 1-0 grazie alle rete su calcio di rigore al 97esimo di Sadio Mané. Ecco le Top News di oggi sul Milan: Pellegri può partire, Ibra non gioca in Coppa Italia