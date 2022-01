Calciomercato Milan – Guardiola vuole Theo: ecco chi offre in cambio

Il calciomercato di gennaio è in pieno fermento e il Milan, come noto, procede nelle sue valutazioni per l'acquisto di un difensore centrale. La necessità del club rossonero, infatti, è sempre quella di sostituire l'infortunato Simon Kjær e, al momento, si sta cercando l'elemento più idoneo. Contestualmente, la dirigenza della società meneghina pensa anche a velocizzare le trattative per i rinnovi di contratto dei suoi top players.